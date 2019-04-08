Центральной электротехнической лаборатории ЕВРАЗ НТМК исполнилось 60 лет 

ЕВРАЗ НТМК отметил во Дворце металлургов 60-летие центральной электротехнической лаборатории (ЦЭТЛ) предприятия, сообщает пресс-служба холдинга.

На торжественном собрании, куда были приглашены передовики производства и ветераны подразделения, 14 сотрудников лаборатории награждены корпоративными почётными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Свердловской области.

«Приказ о создании лаборатории в 1959 году подписал первый директор комбината А. Ф. Захаров. Тогда она отвечала за проведение исследований, проектирование и наладку систем автоматического регулирования технологических и тепловых процессов. До 1996 года она называлась центральной лабораторией автоматизации комбината», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сегодня ЦЭТЛ ЕВРАЗ НТМК обеспечивает работоспособность электрооборудования всех цехов комбината, в год сотрудники выполняют около 18 тысяч операций по контролю и ремонту 415 технологических агрегатов, 889 силовых трансформаторов, устройств релейной защиты, обслуживают более 20 тысяч электрических приборов, испытывают оборудование под максимальным напряжением в 100 кВ, внедряют новые приборы и методы диагностики.

«Специалисты лаборатории участвуют во всех крупных проектах модернизации комбината: строительстве и пуске доменной печи № 7, шаропрокатного стана, установке вдувания пылеугольного топлива, реконструкции сталеплавильного производства. Реализуют на комбинате программу по автоматизированному учёту электроэнергии: устанавливают счётчики для оперативного сбора электроэнергии. В этом году планируют запустить в работу 480 современных приборов учёта, 800 агрегатов уже установлено в прошлом году», — рассказали представители ЕВРАЗ НТМК.

В подразделении трудится 74 человека: электромонтёры, инженеры по наладке и испытаниям, специалисты по виброакустической диагностике. Сотрудники занимаются рационализаторской деятельностью и входят в инженерный клуб комбината, помогают решать производственные вопросы, которые возникают у коллег смежных подразделений.