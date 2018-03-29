Центральная площадь Кемерова осталась оцепленной спустя два дня после митинга

Площадь Советов в Кемерове по-прежнему остаётся в полицейском оцеплении, пишет «Интерфакс». По периметру площади стоят ограждения, её патрулируют сотрудники полиции. Вход за ограждённое пространство осуществляется только по пропускам.

Вместе с тем автомобильное движение по периметру площади не перекрыто и не перекрывалось ранее.

Напомним, 27 марта — через день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» — с 9:00 до 19:00 по местному времени на площади шёл стихийный митинг, на котором, в частности, звучали призывы отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Во время митинга кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре сестру, жену и троих детей, призвал участников митинга вновь прийти на площадь 31 марта и потребовать от властей отчёта о расследовании ЧП. Обращение мужчины транслировал «Дождь».

Отвечая на вопросы о том, по какой причине остаётся оцепленной площадь, председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын, сказал, что это необходимо «для того, чтобы траур не превращался в политическое действо».

«Когда шёл митинг на площади, там были разные категории людей. Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично, этих людей. Кроме того, конечно, приехал штаб Навального поучаствовать в этом мероприятии», — сказал Синицын.

По последним данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большая часть — дети.