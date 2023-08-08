Центр развития туризма запускает новый квест ко дню рождения Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле Центр развития туризма традиционно ко дню рождения города подготовил для горожан новый квест «Обитатели Тагильской лагуны» (6+), который будет активен весь август.

Во время прохождения квеста участники должны будут прогуляться по городской набережной, собирая из букв слово, связанное с городом и его достопримечательностями. На этот раз вопросы квеста связаны со скульптурами, которые расположены в разных местах на берегу Тагильского пруда: это медведь, орёл, дворник и городовой.

После прохождения всех заданий ответ можно прислать на электронную почту Центра туризма turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест» и указанием количества участников в команде. Гулять и разгадывать загадки «Тагильской лагуны» можно до 1 сентября 2023 года.

Также Центр развития туризма предлагает участникам сделать фотографии и селфи во время выполнения заданий. Их нужно разместить на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» с хештэгами #едемвтагил и #visittagil.

Итоги квеста будут опубликованы на главном туристическом портале города и в социальных сетях Центра туризма. Все участники получат памятные призы.