Центр развития туризма запускает новый квест к 300-летию Нижнего Тагила 

В Нижнем Тагиле Центр развития туризма подготовил для горожан новый квест «300. От истории к современности» (6+), посвящённый юбилею города. Краеведческая викторина доступна в мобильном приложении «Малахитовая линия».

Квест представляет собой путешествие из истории в современную жизнь Нижнего Тагила. Прогуливаясь по улицам города, каждый сможет разгадывать исторические загадки и тайны в режиме онлайн. Задания будут размещены в приложении «Малахитовая линия», которое нужно установить на смартфон. Если приложение уже установлено, то для прохождения квеста его необходимо обновить.

Все объекты нового исторического квеста напрямую связаны с городскими пространствами, а также с уже не существующими и современными площадями, парками, аллеями. После прохождения всех загадок и вопросов участнику будет доступно слово из 10 букв — термин из экономической географии, который напрямую связан с Нижним Тагилом.

Центр развития туризма предлагает участникам сделать фотографии и селфи по ходу выполнения заданий. Их нужно опубликовать на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте » с хештэгами #едемвтагил и #visittagil. Получившееся кодовое слово и фотографии можно присылать с 1 августа по 1 сентября 2022 года на электронную почту Центра туризма turizmn@mail.ru с пометкой «Квест».

Итоги квеста будут опубликованы 1 сентября на главном туристическом портале города и в социальных сетях Центра туризма. Все участники получат памятные призы.