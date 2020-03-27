Центр «Мой бизнес» анонсирует вебинар о том, как предпринимателям выстоять в условиях пандемии

В ближайший понедельник, 30 марта, состоится важный для всех предпринимателей вебинар о том, как выжить бизнесу в форс-мажорных обстоятельствах в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ближайшее будущее предпринимателей Горнозаводского округа в условиях пандемии обсудят: президент торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Юлия Васильева и руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

С 28 марта по 5 апреля, согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, будет приостановлена работа объектов розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, а также магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости. То же самое касается организаций по бытовому обслуживанию населения за исключением компаний, оказывающих ритуальные услуги. На неделю приостанавливается работа кафе и ресторанов с сохранением возможности организовать доставку еды и обслуживания на вынос без посещения людьми заведений. Не будут работать ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также торговые и торгово-развлекательные центры в целом.

«Вместе со спикерами мы обсудим важные моменты указа губернатора, поговорим о послаблениях для бизнеса со стороны регулирующих и фискальных органов, в том числе отсрочки по налоговым платежам и затронем многие другие вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью в сложившейся ситуации», — пояснил АН «Между строк» руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Начало вебинара 30 марта в 12:00.

Ссылка на вебинарную комнату — https://events.webinar.ru/sofp/3648767

По всем вопросам обращаться: Барилко Дмитрий +7 912 688 88 28 dima.barilko@mail.ru

Центр «Мой бизнес» продолжает работать в онлайн-режиме. Любую консультацию все предприниматели округа могут получить по телефону 8 (3435) 42-18-09.