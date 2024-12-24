Центр культуры и искусства НТМК запускает авторские сказочные постановки для детей и взрослых

Каждый год Центр культуры и искусства НТМК радует зрителей авторскими сказочными постановками, которые находят отклик у детей и взрослых. В этом новогоднем сезоне для ребят подготовят творческую интерпретацию любимых сказок «Морозко» (0+) и «Снежная королева» (0+). Зрителей ждёт захватывающее музыкальное представление, увлекательные игры, зажигательные песни и танцы, а также смешные шутки, яркие фотозоны, сюрпризы у новогодней ёлки и, конечно, подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Во Дворце культуры школьников активно идёт подготовка к доброй сказке «Морозко». В этом спектакле примут участие более 50 воспитанников творческих коллективов Дворца. Дед Мороз и Снегурочка обязательно помогут всем встретить Новый год и подарят настоящий праздник. В интермедии у ёлочки — весёлые приключения помощника Деда Мороза СнегоВити, и современных детей.

Представления состоятся 29 декабря в 11:00, 30 декабря в 11:00 и в 14:00, с 2 по 6 января в 10:00, в 13:00 и в 16:00, а также 7 января в 10:00 и в 13:00. Стоимость входного билета – 300 рублей, с подарком – 700 рублей.

В ДК НТМК готовят для юных зрителей самую зимнюю сказку о добре и зле — «Снежная королева». Более 100 воспитанников творческих коллективов Дворца создадут на сцене большого зрительного зала незабываемую атмосферу волшебства. Интерактивные моменты и лазерное шоу подарят зрителям уникальные впечатления. А в Колонном зале, вокруг главной новогодней красавицы-ёлочки, Дед Мороз, Снегурочка и ребята помогут Бременским музыкантам воссоединиться и устроят с ними настоящий новогодний концерт. Кроме того, на площади ДК НТМК уже устанавливают главную праздничную ёлку Тагилстроя и монтируют снежный городок.

Представления состоятся с 28 по 30 декабря в 11:00 и в 14:00, с 2 по 4 января в 10:00, в 13:00 и в 16:00, с 5 по 6 января в 10:00 и в 16:00, а также 7 января в 10:00 и в 13:00. Стоимость входного билета – 300 рублей, с подарком – 700 рублей.

Для взрослых тоже приготовили незабываемую новогоднюю вечеринку «Лёд и пламя» (18+). В Дансинг-зале ДК НТМК обещают растопить лёд былых обид и разочарований ярким пламенем творчества, позитива и счастья. Зажигательные танцы, горячие песни и бодрящая атмосфера праздника — всё это ждёт гостей. Кто победит — лёд или пламя? На чьей стороне веселья окажешься ты? По словам организаторов, праздничных столиков осталось совсем немного.

Новогодняя вечеринка состоится 22, 23, 29 и 30 декабря в 18:00. Стоимость билета – 4 500 рублей.

Теперь билеты на новогодние представления можно приобрести онлайн. Забронируйте места на спектакли быстро и удобно через сайт за пару кликов. Больше не нужно торопиться на кассу до её закрытия или бронировать нужное количество билетов по телефону. Просто выберите нужную дату и время, и билеты окажутся у вас.

Билеты на сказку «Снежная королева», которая состоится в ДК НТМК, можно приобрести по ссылке: https://dkntmk.ru/events/snezhnaya-koroleva-2024/, на сказку «Морозко» в ДКШ по ссылке: https://school.dkntmk.ru/events/morozko-2024/, а на новогоднюю вечеринку «Лёд и пламя» по ссылке: https://dkntmk.ru/events/novogodnie-vechera-led-i-plamya/#event-order-button.

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