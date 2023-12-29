Общество

Центр культуры и искусства НТМК приглашает на новогодние сказочные представления

29.12.2023 13:58
Центр культуры и искусства НТМК приглашает на новогодние сказочные представления

Отличные новости для любителей чудес, волшебства и сказочного настроения! Центр культуры и искусства НТМК приглашает мальчишек, девчонок и всех взрослых на новогодние сказочные представления!

ДК НТМК — «Дюймовочка»

Удивительная история о путешествии маленькой девочки, которая смогла найти своё счастье благодаря вере в лучшее, доброте и отзывчивости! Песни, танцы, весёлые игры, хоровод вокруг ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Ждём вас 30.12 в 11 и 14 часов и 02.0108.01 в 10, 13 и 16 часов.

ДКШ — «Кот в сапогах»

Музыкальная сказка о том, что не стоит бояться трудностей и препятствий на пути к своей цели. Тем более если рядом надёжный друг. Нужно быть смелым и решительным, и тогда всё получится.
Весёлые игры и танцы с любимыми героями вокруг ёлочки. Сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки!

Касса ДК НТМК:
пн.чт.: 9:0017:00 (перерыв 11:3012:30);
пт.: 9:0016:00 (перерыв 11:3012:30)
23-10-81

Касса ДКШ:
пн.пт.: 13:0016:00 (без перерыва)
41-81-90

Стоимость детского билета — 200 рублей, взрослого билета — 200 рублей. Стоимость билета с подарком — 500 рублей.

Дети до 4 лет бесплатно (при условии, что ребёнок не занимает отдельного места и находится в зале в сопровождении взрослого).

Ждём вас 30.12 в 11 и 14 часов и 02.0108.01 в 10, 13 и 16 часов.

 

Реклама: рекламодатель НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК», ИНН 6623043966, Erid:2VtzqvUz9bJ
Фото: 
«Центр культуры и искусства НТМК»
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