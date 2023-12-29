Центр культуры и искусства НТМК приглашает на новогодние сказочные представления

Отличные новости для любителей чудес, волшебства и сказочного настроения! Центр культуры и искусства НТМК приглашает мальчишек, девчонок и всех взрослых на новогодние сказочные представления!



ДК НТМК — «Дюймовочка»



Удивительная история о путешествии маленькой девочки, которая смогла найти своё счастье благодаря вере в лучшее, доброте и отзывчивости! Песни, танцы, весёлые игры, хоровод вокруг ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Ждём вас 30.12 в 11 и 14 часов и 02.01–08.01 в 10, 13 и 16 часов.



ДКШ — «Кот в сапогах»



Музыкальная сказка о том, что не стоит бояться трудностей и препятствий на пути к своей цели. Тем более если рядом надёжный друг. Нужно быть смелым и решительным, и тогда всё получится.

Весёлые игры и танцы с любимыми героями вокруг ёлочки. Сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки!

Касса ДК НТМК:

пн.–чт.: 9:00–17:00 (перерыв 11:30–12:30);

пт.: 9:00–16:00 (перерыв 11:30–12:30)

23-10-81



Касса ДКШ:

пн.–пт.: 13:00–16:00 (без перерыва)

41-81-90



Стоимость детского билета — 200 рублей, взрослого билета — 200 рублей. Стоимость билета с подарком — 500 рублей.

Дети до 4 лет бесплатно (при условии, что ребёнок не занимает отдельного места и находится в зале в сопровождении взрослого).

Ждём вас 30.12 в 11 и 14 часов и 02.01–08.01 в 10, 13 и 16 часов.