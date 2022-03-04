ЦБ РФ снизил комиссию при покупке валюты для физлиц с 30% до 12%

Центральный банк России с 4 марта снизил комиссию при покупке валюты на бирже для физических лиц с 30% до 12%. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в пресс-службе регулятора. Юридические лица могут купить доллары и евро на бирже с комиссией 12% от суммы операции.

«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», — говорится в сообщении.

Отметим, ещё вчера ЦБ обязал брокеров продавать физлицам валюту с комиссией 30%. Это объясняли необходимостью «выровнять конкурентные условия между банками и брокерами».