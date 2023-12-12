ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества в Свердловской области

В Уральском ГУ Центробанка России рассказали о новой схеме мошенничества, которой начали пользоваться злоумышленники для хищения средств граждан. На этот раз мошенники от имени операторов сотовой связи под разными предлогами заставляют клиентов сотовых операторов отправить им коды подтверждения операции от оператора.

Получив код, злоумышленники на самом деле добиваются переадресации звонков, получая доступ ко всем уведомлениям пользователя. Так они без труда могут авторизоваться в банковских приложениях, войти в профиль человека на Госуслугах, узнать номер паспорта, СНИЛС, ИНН, а также адрес регистрации. Получив так почти полную информацию о человеке, мошенники могут оформить онлайн-займы без ведома владельца.

Чаще всего злоумышленники сообщают о поступлении заявки на перевод номера телефона к другому оператору либо заявляют о необходимости заменить сим-карту, поскольку имеющаяся устарела.

«Необходимо помнить, что номер мобильного телефона, как правило, является ключом к финансовым сервисам. Доступ к номеру надо беречь, как данные банковской карты. Не надо сообщать незнакомцам никакие коды и другую конфиденциальную информацию. Когда вам звонит сотовый оператор и сообщает о проблемах с вашим номером, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру с сайта или из мобильного приложения организации», — заявил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.