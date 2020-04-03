ЦБ разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

Центробанк разрешил страховым компаниям выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт техосмотра автомобилей, со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину пишет РБК.

«Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер», — сказала она.

«Российская газета» сообщает, что с 1 апреля автоматически пересчитают КБМ для всех автовладельцев — как физических, так и юрлиц. Изменения в расчёте происходят в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Это один из этапов реформы ОСАГО, цель которой — более индивидуальное ценообразование на полисы.

По всем договорам ОСАГО, заключённым в период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, будет применяться новое значение КБМ при расчёте страховой премии. В Российском союзе автостраховщиков полагают, что новая система позволит большему количеству автовладельцев получить скидку. А у старого метода расчёта был ряд недостатков — например, если водитель в течение года не заключал договор ОСАГО, то его КБМ сгорал. Добросовестные водители со стажем безаварийного вождения теряли свою скидку. А лихачи, которые часто попадали в ДТП и платили за полис больше, таким образом обнуляли свою историю. Сейчас присвоенный коэффициент можно снизить только ездой без аварий, а история сохраняется, даже если вы долго не покупали полис ОСАГО.

Для юридических лиц тоже произошли изменения в расчёте КБМ: если раньше у одного юрлица было несколько машин, то и разных КБМ применительно к ним было тоже несколько. Теперь значение коэффициента устанавливается как среднее арифметическое для всего автопарка.