ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, со ссылкой на пресс-службу регулятора пишет «Коммерсантъ». По мнению ЦБ, союз может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей».

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, добавили в ЦБ. Согласно принятому в июне закону о техосмотре, полис ОСАГО не может быть продан автовладельцу без диагностической карты, выданной оператором техосмотра. По закону РСА обязан проводить аккредитацию операторов и контролировать их деятельность, причём с июня 2020 года проверка на соответствие оператора требованиям аккредитации должна проводиться только во время выезда на место нахождения пункта техосмотра. Сейчас в России около 5200 таких пунктов, представители РСА обязаны для подтверждения аккредитации посетить каждый из них. На переаккредитацию операторам отведён срок до июня 2021 года.

«Существует опасность, что техоператоры обратятся к нам за аккредитацией в последний момент, в итоге часть из них физически не успеют её получить», — заявил замруководителя РСА Сергей Ефремов.

По его словам, из-за отсутствия аккредитации часть операторов не сможет выдавать диагностические карты, что может стать причиной дефицита полисов ОСАГО.

В РСА считают необходимым увеличить расценки союза за проведение аккредитации операторов. Сейчас, согласно установленному правительством тарифу, аккредитация одного оператора обходится союзу в 20 тысяч рублей плюс по 10 тысяч рублей за каждый пункт.

«С учётом выездных проверок и новых требований по аккредитации ставка должна возрасти до 70 тысяч рублей за оператора», — считает Ефремов.

Для сокращения расходов, связанных с выездом специалистов, РСА просит разрешить ему привлекать сторонних экспертов. Кроме этого, союз просит Минэкономразвития продлить переаккредитацию до июня 2022 года. РСА предлагает разрешить ему самостоятельно определять, к каким операторам выезжать с проверкой, а в каких случаях можно обойтись работой документарной инспекции. Письмо с соответствующими предложениями президент РСА Игорь Юргенс направил в Минэкономразвития, Минфин, ЦБ и зампреду правительства Максиму Акимову.

В мае Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об усилении контроля за проведением техосмотра. Операторов, осуществляющих техосмотр автомобиля, обязали проводить фотофиксацию. По мнению авторов законопроекта, такая мера поможет бороться с подделкой диагностических карт.