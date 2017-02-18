ЦБ аннулировал лицензию банка из группы Газпромбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «ГПБ-Ипотека». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что лицензия отозвана в связи с решением руководства кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением регулятору соответствующего ходатайства.

По информации Банка России, «ГПБ-Ипотека» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В банке будет назначена ликвидационная комиссия.

Согласно данным ЦБ, на 1 февраля 2017 года по величине активов банк «ГПБ-Ипотека» занимал 292-е место в российской банковской системе.

Банк был создан в 1991 году. В 2004 году он вошёл в группу Газпромбанка и получил специализацию в области ипотечного кредитования и рефинансирования жилищных и ипотечных кредитов. Основными акционерами банка являются Газпромбанк, ООО «Газпром экспорт», ООО «Новфинтех» и ООО «Газпром торгсервис».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК