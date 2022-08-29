«Царапины, сколы и грязь». Тагильчанка пытается добиться от похоронной компании качественной установки памятника своему погибшему сыну

Жительница Нижнего Тагила Анна, потерявшая в пожаре сына, добивается от похоронной службы «Успение» исправления недочётов при установке памятника её погибшему ребёнку. По словам женщины, сотрудники компании выполнили работу по изготовлению и установке памятника некачественно — со сколами, царапинами, неровными швами и остатками цементной смеси.

Анна (имя женщины изменено. — Прим. ред.) в феврале 2021 года похоронила своего сына после трагического пожара в собственной квартире. Сейчас женщина хочет установить памятник на могиле ребёнка, но уже несколько месяцев ей не удаётся увидеть желаемый результат.

В июне Анна обратилась в компанию «Успение», поскольку именно там пообещали взяться за изготовление памятника нужной ей формы. Женщина подписала договор, согласно которому к 2 августа памятник должны были сделать.

«Меня активно уверяли, что всё сделают в срок и качественно. Я начала ездить в эту контору, как на работу. Приехала с фотографиями нужного памятника, но меня стали отговаривать. Сначала уверяли, что из мрамора памятник не будет смотреться, потом сказали, что высота должна быть небольшая, так как это ребёнок. Еле-еле мне удалось найти компромисс, но сотрудники продолжали настаивать на своём: “Да зачем вам такая гравировка, это не будет смотреться”. И так было каждый раз, когда я к ним приезжала», — рассказывает Анна.

В конце июля, когда сроки сдачи памятника заканчивались, женщина сама позвонила в «Успение», так как за всё время с ней никто не связывался. Тогда сотрудники компании сообщили, что допустили ошибку и заказали памятник не из того камня, поэтому процесс затянется.

В августе, когда памятник сыну был наконец готов, Анна приехала в офис, чтобы увидеть результат. Но женщина столкнулась с тем, что утверждённое фото ребёнка получилось совсем не таким, как предполагалось изначально. Изображение выглядело блёкло, а заявленная ретушь отличалась от конечного результата на камне.

«Утвердили мы одно фото, а получилось другое. Только почему-то сообщают мне об этом после изготовления, а не до. Я сделала фото памятника с двух сторон, и после этого должна была начаться установка. Несколько дней мне опять никто не звонил. Узнаю всё сама и еду на кладбище, где вижу, что впереди стела в порядке, а сзади на ней царапины, сколы и грязь. Несколько больших царапин, содрана краска на словах. Памятник грязный, фото грязное, ангел заляпан, на плитке засохшие следы цемента и какой-то замазки. Никто мне даже извинений не принёс. Ни сотрудники, ни директор», — рассказывает женщина.

Фото до исправления недочётов Фото до исправления недочётов

После окончательной установки сотрудники «Успения» пообещали, что отшлифуют памятник и заново нанесут гравировку. Журналисту АН «Между строк» директор компании Александр Егорычев комментировать ситуацию отказался. Однако после этого в тот же день Анне прислали фото уже переделанного памятника с отшлифованным камнем, но царапины в некоторых местах так и остались.

Фото исправленного варианта памятника Фото исправленного варианта памятника Фото исправленного варианта памятника

«Никто не сознаётся и не может даже объяснить честно, что сделали с памятником. Хотя бы просто по-человечески извиниться, и всё. Каждая поездка к ним и на кладбище была испытанием. Это очень тяжело. Сотрудники “Успения” даже не сообщили о том, когда поставили его, и, к сожалению, работу установщиков тоже никто не контролирует. Меня даже акт не вызвали подписать», — подытожила Анна.

По словам женщины, видно, что буквы на уже доработанном памятнике красили вручную, часть швов у цветника тоже не укреплена цементом, а фото измазано каким-то составом, напоминающим смесь цемента и клея. Тагильчанка намерена жаловаться в Нижнетагильскую епархию и Роспотребнадзор.