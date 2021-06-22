C 28 июня московские рестораны разрешат посещать только с иммунитетом к коронавирусу или отрицательным ПЦР-тестом

В Москве с 28 июня заведения общепита смогут посещать только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние три дня, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, который можно будет получить на портале «Госуслуги», сайте Mos.ru, на ресурсе ЕМИАС.ИНФО, в электронной медицинской карте Москвы и в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут, подчёркивается в заявлении мэра Москвы.

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна», — объяснил решение Собянин.

Рестораны и кафе, которые к 28 июня не внедрят систему проверки QR-кодов, смогут работать только навынос или с доставкой.

Также власти Москвы с 22 июня ограничили максимальную посещаемость концертов как на открытом воздухе, так и в помещениях до 500 человек. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

Накануне в мэрии Москвы сообщали, что более 100 ресторанов и кафе в Москве присоединились к эксперименту по созданию «свободных от коронавируса» зон, пускать в которые будут только привившихся.

Ранее, 16 июня, власти Москвы объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг и госучреждений. Компаниям, которые не выполнят требования, власти столицы пригрозили штрафами до миллиона рублей или приостановкой деятельности на срок до 90 дней. Сотрудников, которые отказываются от прививки, разрешили отстранять от работы без зарплаты.