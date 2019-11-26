C 1 января в России отменят выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребёнком

В России с 1 января 2020 года отменят компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе президента Владимира Путина.

Согласно указу, признан утратившим силу указ от 30 мая 1994 года №1110 «О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан». Президент также отменил выплаты в размере 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках по медицинским показаниям. Выплаты продолжат получать люди, которым они были назначены до 1 января 2020 года.

ТАСС отмечает, что с нового года семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумом будут получать на ребёнка в среднем по 10-11 тысяч рублей. Оформить их смогут и семьи с более низким доходом.