C 1 июля услуги ЖКХ в Свердловской области подорожают на 3,6%

С 1 июля 2020 года увеличение платы за услуги ЖКХ для разных регионов России составит в среднем 4% — от 2,4% до 6,5%, пишет «Российская газета».

Ощутимее всего жилищно-коммунальные услуги подорожали на Северном Кавказе, в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве. В частности, в Чечне тарифы вырастут на 6,5%, в Дагестане — на 5,2%, в Бурятии и Москве — на 5%. В некоторых регионах, например Иркутской и Рязанской областях, Алтайском и Камчатском краях, отдельные тарифы повысили незначительно или временно отказались от увеличения платы.

На уровне 3,6% увеличение платы за услуги ЖКХ предусмотрено в Астраханской, Свердловской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской областях. Минимальный рост тарифов предусмотрен для Ненецкого автономного округа — 2,4%.

Ранее депутаты, сенаторы и представители Торгово-промышленной палаты России предлагали отложить очередное повышение коммунальных платежей из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Согласно экспертным оценкам, собираемость платежей снизилась на 10–15%. Однако в Минстрое заявили, что в случае заморозки тарифов отрасль ЖКХ недополучит 300 млрд рублей доходов только по воде и теплу, что приведёт к недофинансированию программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Против заморозки тарифов ЖКХ выступил также зампред правительства Марат Хуснуллин — он назвал эту меру необоснованной и предупредил, что такое решение поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зимнему сезону.

До конца 2020 года в России продолжает действовать запрет на начисление пеней за просрочку коммунальных платежей и взносов на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут. Такое решение власти страны приняли в апреле, чтобы уменьшить негативное влияние последствий пандемии коронавируса на финансовое состояние граждан.