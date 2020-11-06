Бывший заместитель министра транспорта за миллиард рублей приобрёл концерн «Калашников»

Бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников стал владельцем 75% минус 1 акция концерна «Калашников», пишет «Коммерсантъ».

Лушников купил ООО «ТКХ-Инвест», через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) держащее контрольный пакет акций концерна. Раньше он принадлежал Алексею Криворучко, которого в 2018 году назначили замминистра обороны. При этом источник на финансовом рынке оценил сумму сделки примерно в миллиард рублей. Другой источник отметил, что у «Калашникова» высокая долговая нагрузка, что могло понизить цену пакета.

Остальными 25% плюс 1 акция «Калашникова» владеет «Ростех». В корпорации подтвердили изданию, что согласовали сделку, и отметили, что не планируют снижать свою долю владения, поскольку считают «Калашников» своим стратегическим активом. Представитель Криворучко отказался от комментариев, а Лушников подтвердил факт покупки «Калашникова». Сумму сделки он не раскрыл.

По словам источника, близкого к оборонно-промышленному комплексу, Криворучко решил продать акции концерна, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, которое выполняет гособоронзаказ в интересах Минобороны. Это решение было принято сразу после перехода Криворучко на работу в министерство, отметил собеседник издания. На время поиска покупателя акции временно были переданы в доверительное управление Аркадию Привалову, гендиректору «ТКХ-Инвеста».

По словам Лушникова, «Калашников» планирует развивать направление гражданской продукции — например, производство электротранспорта.