Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов стал гендиректором «Почты России»

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, курировавший в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики, стал генеральным директором «Почты России». Соответствующее решение было принято 4 февраля советом директоров компании.

Как пишет ТАСС, Акимов назначен на этот пост на пятилетний срок. Первым рабочим днём в новой должности у экс-чиновника будет считаться 5 февраля.

Предшественник Акимова Николай Подгузов сообщил в своём Instagram, что останется работать в компании на должности первого заместителя гендиректора.

«Глобализация, возникновение новых онлайн-сервисов, стремительный рост вовлечённости людей в цифровой мир ставят перед компанией кардинально новые вызовы. Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, конкурируя за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг», — заявил Акимов.

Совет директоров поставил перед новым руководителем задачу до 1 мая текущего года подготовить актуализированную стратегию «Почты России» на 2020–2030 годы. Документ в числе прочего предусматривает модернизацию большинства почтовых отделений. Компания намерена потратить на это порядка 68 млрд рублей.