Бывший старший прокурор Северной Осетии задержан по делу об убийстве гражданской жены. Её тело нашли на дачном участке прокурора

Бывший старший прокурор Северной Осетии Игорь Чельдиев задержан по делу об убийстве своей гражданской жены Ирины Боженко, пишет «Коммерсантъ».

Ранее Следственное управление СК РФ по Северной Осетии сообщило, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Накануне Baza писала, что Боженко пропала в январе текущего года, после этого её сестра обратилась в полицию.

В четверг в загородный дом Чельдиева пришли полицейские. При осмотре участка они обратили внимание на странный холм в дальнем углу участка. Чельдиев признался, что там лежит тело Боженко. У погибшей обнаружили черепно-мозговую травму. Чельдиев настаивает, что женщина погибла случайно, ударившись головой во время падения, но согласно предварительному заключению экспертов смерть Боженко наступила от удара каминной кочергой.

Игорь Чельдиев стал известен в Северной Осетии после увольнения из прокуратуры республики и нескольких видеоинтервью, где он критиковал тогдашнего республиканского прокурора Игоря Векшина.