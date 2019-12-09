Бывший начальник женской ИК № 6 Нижнего Тагила присоединился к акции сотрудников ФСИН «Бездомный полк»

Бывший начальник женской исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила 46-летний Иван Моисеев присоединился к акции сотрудников ФСИН «Бездомный полк». Ранее сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний пожаловались, что были лишены права на получение квартир, а ветеранов ФСИН выселяют из ведомственного жилья.

Как пишет Znak.com, стаж работы Ивана Моисеева во ФСИН составляет 26 лет. Мужчина также рассказал, что после выхода на пенсию в апреле 2019 года он выселился из служебной квартиры по условиям трудового договора. Сейчас у него нет собственного жилья, поэтому ему приходится проживать в квартире у своей гражданской жены вместе с маленьким ребёнком.

По словам Моисеева, согласно федеральному закону № 283, ему положена единовременная социальная выплата на приобретение жилья. Размер выплаты зависит от региона проживания сотрудника. По подсчётам мужчины, ему полагается 5 млн рублей.

«Одна из главных проблем — далеко не всех ставят в очередь, кто нуждается. У меня немного другая история. Меня поставили в очередь на социальную выплату в ноябре 2018 года, но, судя по тому, как выделяется финансирование, скорее всего, в ближайшее время, возможно даже десятилетия, надо будет стоять в этой очереди. У нас единая очередь по ФСИН, там более 10 тысяч нуждающихся в получении единой социальной выплаты. Финансирование достаточно мизерное, очередь движется очень медленно. Сейчас рассчитываются с теми, кто встал в 2014 году», — рассказал Иван Моисеев.

Он также пояснил Znak.com, что выплаты на жильё осуществляются из федерального бюджета. По его данным, за предыдущие три года они составили порядка 1,9 млрд рублей, хотя бывший сотрудник колонии считает, что необходимо 106 млрд рублей, чтобы закрыть потребности сотрудников ФСИН в жилье по этой программе.

Обращение экс-начальника тагильской колонии будет в видеоролике сотрудников ФСИН из регионов, который выйдет 11 декабря на странице «Союз сотрудников ФСИН» в соцсети «ВКонтакте», где ранее вышли видео с обращениями работников системы из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Люди служат по 20–30 лет, выходят на пенсию, остаются без жилья. Когда они получат жильё — неизвестно, может через несколько десятков лет», — сетует бывший начальник колонии.

В пятницу, 6 декабря, в соцсети «ВКонтакте» в группе «Союз сотрудников ФСИН» был опубликован видеоролик, в котором сотрудники московских подразделений заявили, что их лишили права на получение жилья, а ветеранов УИС выселяют из ведомственных квартир. 8 декабря московских коллег поддержали сотрудники ФСИН из Санкт-Петербурга. Планируется, что 11 декабря должно выйти видео с обращением сотрудников ФСИН ещё из 30 регионов России.

В пресс-службе ФСИН заявили, что акция «Бездомный полк» является провокацией.