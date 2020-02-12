Бывший начальник управления ФСИН скончался после вынесения приговора за вымогательство 10 миллионов рублей

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов погиб после вынесения приговора по делу о вымогательстве, пишет РБК.

Свиридов во время рассмотрения дела находился под подпиской о невыезде. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Как отмечает Mash, у него была четвёртая стадия рака.

РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщают, что Свиридов скончался. Мосгорсуд официально подтвердил попытку самоубийства, а позже и смерть Свиридова.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.