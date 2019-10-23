Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом сообщил в инстаграме глава республики Калмыкия Бату Хасиков.

Как сообщает «Медуза», ранее Хасиков выдвигал бывшего КВНщика на пост члена Совета Федерации от Калмыкии. Однако 21 октября кресло сенатора занял другой предложенный им кандидат, бывший руководитель республики Алексей Орлов.

Сангаджи Тарбаев в начале 2000-х годов был капитаном команды КВН «Сборная РУДН». Позже работал телеведущим, создал продюсерскую компанию Yellow Black & White, выпустившую ситкомы «Кухня» и «Папины дочки». В 2010 году вместе с Бату Хасиковым Тарбаев основал промоутерскую компанию Fight Nights Global.

В сентябре и октябре в столице Калмыкии Элисте прошли акции против кадровой политики Бату Хасикова. Их участники требовали снять с должности мэра города Дмитрия Трапезникова, раньше возглавлявшего самопровозглашенную Донецкую народную республику. Новый митинг в Элисте запланирован на 27 октября.