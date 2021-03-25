Бывший губернатор Кузбасса Тулеев назвал причиной пожара в «Зимней вишне» поджог

Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев заявил в Instagram, что обстоятельства пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года указывают на то, что это был поджог.

«Меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило всё здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Моё личное мнение — это было похоже на поджог», — написал Тулеев.

По его словам, в здании ТЦ была «словно специально выстроенная ловушка». Тулеев задался вопросом, почему кинозалы и игровые залы находились на верхнем этаже ТЦ, почему «все двери оказались заперты наглухо», в том числе с детьми. Кроме того, пожарная сигнализация не сработала, а «вентиляция действовала в обратном направлении, внутрь здания, тем самым ещё больше раздувая пламя», написал он.

Тулеев отметил, что у него нет доказательств версии поджога, а ответы должно дать следствие; он также напомнил, что в пожаре погибла его 11-летняя племянница.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, к большому количеству жертв привели многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Спустя неделю после пожара, 1 апреля, Тулеев покинул пост губернатора Кузбасса.