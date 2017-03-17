Бывший заместитель главы Росгвардии признался в получении взятки

Бывший заместитель главкома Внутренних войск МВД России (реорганизованы в Росгвардию) генерал-лейтенант Вячеслав Варчук признался в получении взятки в размере 10 млн рублей.

«В ходе допроса Варчук признал вину, дал признательные показания», — цитирует судью РИА Новости.

Адвокат фигуранта дела заявил, что тот погасил вменяемый ему ущерб в полном объёме.

Варчуку предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору организованной группой (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 10 млн рублей в период, когда он ещё был заместителем главкома ВВ Виктора Золотова, до появления Росгвардии. По данным «Интерфакса», вторым обвиняемым по делу проходит бывший заместитель Варчука Александр Костин, занимавший должность замначальника финансового управления ВВ МВД РФ. Он обвиняется в том, что за взятку в 10 млн рублей обещал выделить дополнительно 250 млн рублей для финансирования управления связи ВВ МВД РФ.

По данным материалов дела, Варчук с декабря 2015 года по февраль 2016 года, действуя по предварительному сговору с Костиным, получил от Александра Гостева взятку на общую сумму 10 млн рублей.

Вячеслав Варчук с 2002 года возглавлял финансовое управление Главного командования ВВ МВД России. С 2010 года он был назначен заместителем главнокомандующего ВВ по финансово-экономической работе. В 2011 году получил звание генерал-лейтенанта, был награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почётное звание «Заслуженный экономист России».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Московский комсомолец»