Бывшему схиигумену Сергию предъявлено окончательное обвинение

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России предъявил бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) уточнённое обвинение, сообщается в телеграм-канале «Защита отца Сергия».

Его обвиняют по части 3 статьи 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства»), по части 3 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповедания») и по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). По данным издания «Коммерсантъ-Урал», в уточнённом обвинении появился способ склонения к самоубийству — уговор.

«Суть обвинения не изменилась, дополнительных обвинений не предъявлено», — сообщили сторонники Сергия.

Напомним, экс-схиигумена задержали в конце 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Романова отвезли в Москву, где избрали ему меру пресечения в виде ареста, под которым он находится до сих пор.

С конца 2020 года на территории Среднеуральского женского монастыря, которым руководил Сергий, проводились следственные действия. 26 февраля в монастыре прошли ночные обыски — полиция и вооружённый ОМОН приехали, чтобы задержать отца Силуана (Андрея Кузнецова), келейника бывшего схиигумена Сергия, который, по версии следствия, причастен к тройному убийству, совершённому в 1999 году.

В апреле 2021 года на основании заявления прокуратуры в суд Верхней Пышмы из монастыря выселили всех монахинь и сторонников Сергия.