Бывшему главному наркополицескому Свердловской области дали реальный срок за мошенничество

Сегодня, 19 января 2024 года, Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Ивана Ергеледжи. Он признан виновным в по ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, Иван Ергеледжи в период с февраля по ноябрь 2022 года, узнав о предстоящей проверке УБЭП одной из организаций по факту незаконной рубки лесных насаждений, предложил своему знакомому обратиться к директору проверяемого предприятия с предложением передать через него в качестве взятки 1,5 миллиона рублей сотрудникам, проводившим проверку, за прекращение проверочных мероприятий. При этом реальной возможностью выполнить обещанное он не располагал, делать это не намеревался, то есть совершал обман, планируя обратить денежные средства в свою пользу.

Знакомый осужденного привлёк к совершению преступления директора лесничества, на территории которого полиция проверяла вырубку леса. Подсудимый и его знакомый несколько раз предлагали директору проверяемой компании передать нужную сумму за прекращение проверки, на что тот согласился и передал им 1,5 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейский был задержан при передаче ему денежных средств.

«По ходу расследования дела СК выполнил комплекс мероприятий по сбору доказательств. Был допрошен ряд свидетелей, проведён обыск, назначены и проведены судебные лингвистическая и фонографическая экспертизы. С учётом установленных обстоятельств, фигурант был заключён судом под стражу. Свою вину обвиняемый так и не признал», — рассказал руководитель пресс-службы СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сыщики регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации поступившей информации. Сотрудник был отстранён от исполнения служебных обязанностей в качестве начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а в последующем, по итогам служебной проверки УСБ, уволен из системы МВД по отрицательным мотивам», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Первоуральский городской суд назначил Ивану Ергеледжи наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении двух соучастников преступления, выступавших в роли посредников во взяточничестве, прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ (дача взятки) в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления. Также выяснилось, что подельники не знали о реальных намерениях Ергеледжи присвоить денежные средства себе.