Бывшему главе Пышминского городского округа Виктору Соколову дали реальный срок за взятки

Сегодня, 7 марта, Камышловский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. Экс-чиновник признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере).

По версии обвинения, с сентября 2014 по декабрь 2019 года Соколов получал взятки деньгами, услугами и стройматериалами «за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 15 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого в пользу государства сумму взятки в размере свыше 1,5 млн рублей.

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.