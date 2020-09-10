Бывшего замглавы краснотурьинской колонии будут судить за продажу казённого «Урала»

В Краснотурьинске суд рассмотрит уголовное дело о растрате, возбуждённого в отношении бывшего замначальника ИК-3, который обвиняется в продаже казённого грузовика «Урал» местному бизнесмену.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, осенью 2017 года обвиняемый, работая руководителем центра трудовой адаптации осуждённых колонии, похитил вверенный ему автомобиль «Урал» стоимостью более 54,5 тыс. рублей. Позже он продал автомобиль одному из городских предпринимателей.

В отношении экс-надзирателя возбуждено дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.