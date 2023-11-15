Бывшего заключённого из Нижнего Тагила, вернувшегося с СВО, призвали на срочную службу

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своём Telegram-канале рассказал о ситуации, в которую попал бывший заключённый одной из колоний Нижнего Тагила. По информации народного избранника, мужчина ушёл на СВО добровольцем и служил в отряде «Шторм-Z».

«Вскоре после возвращения его начал к себе активно зазывать местный военкомат. Там, по словам заявителя, ему обрисовали перспективу: год “срочки” в армии. Доброволец удивлён. Я, признаться, тоже сперва удивился. Но, оказывается, да. Военком по закону прав, как бы это ни казалось странным со стороны. И вот здесь развернулась дискуссия. Даже у меня в коллективе некоторые озадачились: как так, он ведь на СВО был, куда ещё срочку?» — пишет депутат.

По мнению Иванова, человек «кровью искупил вину» перед обществом и «начинает свою жизнь с чистого листа», поэтому имеет право отправиться служить в армию снова.

Напомним, летом 2023 года Госдума приняла закон о возможности граждан с судимостью в период военного положения заключать контракты с Минобороны.