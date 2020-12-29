Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан по делу о шпионаже в пользу Молдавии, пишет «Интерфакс». Кроме того, суд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан.

Защита намерена обжаловать приговор.

«Мы не согласны с обвинительным приговором и обжалуем его в апелляционной и, если потребуется, кассационной инстанции», — сказал адвокат Цуркан, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Гособвинение просило приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы.

Карину Цуркан задержали в июне 2018 года. По версии ФСБ, с 2004 года она работала агентом молдавской разведки, а в 2015 году якобы передала молдавским спецслужбам сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Цуркан отрицала вину, её адвокаты заявляли, что часть улик в деле фальсифицирована, а обвинение неконкретно: не ясно, как, где и когда Цуркан якобы передала секретные сведения, каким образом получила вознаграждение, а также каковы были её мотивы.

Защита связывала уголовное преследование Цуркан с конфликтом с властями непризнанного Приднестровья, с «рейдерским захватом» её должности или с попыткой спецслужб отвести удар от «настоящего» шпиона.