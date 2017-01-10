Бывшего мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву и действующих чиновников допрашивают по делу экс-министра Сидоренко

Экс-мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву допросят в пятницу, 13 января, в Четвёртом следственном управлении ГСУ СК РФ. Как подтвердила АН «Между строк» Исаева, следственные мероприятия связаны с делом бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. Напомним, 10 ноября СМИ сообщили, что по месту жительства Сидоренко прошёл обыск, после чего администрация губернатора заявила об отставке чиновника, которая якобы состоялась за день до операции ГСУ СКР и ФСБ.

Возглавлявшая Нижний Тагил с 2008 по 2012 годы Валентина Исаева рассказала АН «Между строк», что допрос 13 января по делу Сидоренко будет для неё уже вторым.

«Первый раз меня вызывали в Екатеринбург на разговор, точнее допрос, пару месяцев назад. Тогда речь шла о ремонтах дорог в Нижнем Тагиле в 2009-2010 годах, в пятницу, как я понимаю, будут допрашивать о ремонтах в 2011-2012 годах. В первый раз задавали вопросы, не было ли личной заинтересованности Сидоренко при ремонте дорог. Я сказала, что у меня никакой плохой информации про него нет, ничего плохого об этом человеке сказать не могу», – говорит Валентина Исаева.

По словам экс-мэра, в 2009-2010 годах деньги на ремонт дорог Нижнему Тагилу практически не выделялись, в 2011-2012 годах губернатор Александр Мишарин направил беспрецедентные на то время 400 млн рублей и поручил контролировать ход работ Сидоренко. Как говорит Исаева, следователи интересовались, как отбирались подрядчики этих строек – Свердловскавтодор и Невьянское ДРСУ.

«Мне ни о каких противозаконных действиях неизвестно. Проводились аукционы, всё было в соответствии с законом. И участие этих компаний на то время было оправдано, они владели техникой, материалами, должной квалификацией», – объясняет экс-мэр.

Валентина Исаева знает, что следователи встречались с другими бывшими и действующими тагильскими чиновниками. В их числе – бывший замглавы её администрации по ЖКХ и энергетике Вячеслав Данилов, бывший начальник Службы заказчика городского хозяйства Фёдор Евтухов, действующие замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров и замглавы по горхозяйству и ЖКХ Константин Захаров.

Заместитель Сергея Носова по городскому хозяйству Константин Захаров, возглавлявший при Валентине Исаевой в 2010-2012 годах Ленинскую районную администрацию, от комментариев АН «Между строк» по данному вопросу отказался. Какой период карьеры Захарова интересует следователей – неизвестно. Другие СМИ сообщают, что на допрос вызывали бывшего начальника Службы заказчика городского хозяйства Александра Полушина (отказался от комментариев. – Прим. ред.), который стал чиновником только при мэре Сергее Носове. Не исключено, что следователей интересует взаимодействие Александра Сидоренко и с действующей администрацией Нижнего Тагила.

Получить оперативный комментарий ГСУ СК РФ АН «Между строк» не удалось.

Агентство новостей «Между строк»