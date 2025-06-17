Бюджетные места для твоего успешного будущего — поступай в ведущий вуз Южного Урала!

Приёмная кампания в Южно-Уральском государственном университете стартует 20 июня — это твой момент изменить жизнь.

Поступить на бюджет в ЮУрГУ — значит сделать осознанный выбор в пользу успешного будущего. На бакалавриате (1553 бюджетных места) ты получишь фундаментальное образование, практические навыки и диплом государственного образца, который открывает двери в крупнейшие компании России. Специалитет (200 мест) — это твой выбор, если ты хочешь стать узкопрофильным экспертом с углубленной подготовкой по выбранному направлению. Магистратура (645 мест) позволит тебе не просто продолжить образование, а вывести его на новый уровень — с возможностью заниматься наукой, преподаванием или занять руководящую позицию в престижной компании. А для тех, кто мечтает о научной карьере — аспирантура (65 мест).

ЮУрГУ — это не просто вуз, это университет возможностей, где каждый найдет свое призвание. Здесь готовят специалистов для прорывных отраслей: от авиастроения и робототехники до искусственного интеллекта и биотехнологий. В 2024 году мы впервые открываем бюджетные места по направлению «Биотехнологии» и значительно усилили программы в сфере IT и инженерии.

Мы не забыли про ИИ! Обучение в ЮУрГУ в сфере «Искусственный интеллект» — это ваш шанс стать частью технологической элиты. Вас ждут 6 уникальных программ бакалавриата, где с первого курса вы погрузитесь в мир передовых технологий: от нейросетей до IoT, работая с реальными кейсами и грантами от ведущих компаний, таких как Сбербанк и «ТРИДИВИ».

А также напомним, что Передовая инженерная школа «Сердце Урала» функционирует на базе ЮУрГУ уже второй год.

Не упусти свой шанс — количество бюджетных мест ограничено, а конкурс с каждым годом становится все серьёзнее. Наша приёмная комиссия расположена в главном университетском корпусе ЮУрГУ (проспект Ленина, 76).

Звони прямо сейчас в приёмную комиссию по телефону +7 (351) 267-94-52, и заходи на официальный сайт для абитуриентов https://abit.susu.ru/