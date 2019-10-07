«Быть ближе к народу, переводить бабушек через дорогу»: Кремль провёл семинар для участников региональных предвыборных кампаний

Администрация президента в начале октября провела семинар для политтехнологов, работавших на региональных выборах 2019 года, на котором высказала пожелание губернаторам и врио глав регионов быть «ближе к народу» и «не бояться общаться с людьми», со ссылкой на участников семинара пишут «Ведомости».

Семинар состоялся 3 и 4 октября, в нём участвовали начальник Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт и начальник департамента обеспечения взаимодействия с экспертными организациями УГС Евгений Михайленко. Один из собеседников издания рассказал, что на семинаре политтехнологи представляли презентации о кампании в том или ином регионе, а им говорили, что можно исправить: например, главам регионов посоветовали быть «ближе к народу» и «не бояться общаться с людьми».

«Лучше сделать что-то небольшое в регионе, но чтобы результаты были видны сразу, а не обещать запустить какой-то проект через пять лет. Ещё до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше "работать с народом": условно — переводить бабушек через дорогу, вытирать слёзы жителям и самим плакать», — рассказал источник издания.

На семинаре похвалили ход губернатора Забайкалья Александра Осипова, который расплакался на встрече с многодетной семьёй.

Ошибки в кампаниях участники семинара разобрали на примере выборов в Хабаровском крае и Москве. По словам источника, на выборах в столице признали ошибочным то, что члены «Единой России» участвовали как самовыдвиженцы, а также подбор кандидатов от власти.