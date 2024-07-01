Буйство красок и сила эмоций. В ДК НТМК прошёл юбилейный отчётный концерт арт-проекта «Танц-Артерия» «Связаны одной нитью»

Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвётся.

Уже 10 лет такой невидимой, но прочной нитью творчества связаны участники коллектива арт-проекта «Танц-Артерия» Центра культуры и искусства НТМК с Его величеством Танцем.

Недавно коллектив отметил 10-летний юбилей ярким отчётным концертом «Связаны одной нитью», собрав в зрительном зале ДК НТМК ценителей своего творчества.

В этот вечер зрителей радовали как яркие премьеры, так и уже полюбившиеся концертные номера. Буйство красок и сила эмоций. Отточенность движений и мастерство исполнения.

К каждому концертному номеру весь коллектив всегда готовится с особым трепетом и тщательностью. Помимо физической и хореографической подготовки, руководители добиваются от юных танцоров понимания замысла творческого номера. Ведь глубокий смысл постановок является одной из отличительных черт «Танц-Артерии».

Художественный руководитель коллектива — хореограф, постановщик, член Международного совета ЮНЕСКО по танцу Мария Яковлевна Кряжева.

По её словам, вся её жизнь связана с танцами, ведь танцует она с 4 лет. Мария Яковлевна искренне считает, что именно танцы способны сделать человека по-настоящему счастливым.

Глядя на выступления воспитанников «Танц-Артерии», на их восторженные и счастливые глаза во время исполнения номера, можно с уверенностью сказать, что каждый юный танцор разделяет убеждения любимого педагога.

Отчётный концерт этого года необычный не только по причине юбилея коллектива. Каждый год на суд любимых зрителей «Танц-Артерия» представляет особую философскую программу, которая позволяет за время концерта и улыбнуться, и погрустить, и поразмышлять о любви, счастье, дружбе и уважении к окружающим. Программа «Связаны одной нитью» не стала исключением.

Каждый гость юбилейного концерта получил на память от коллектива красную ниточку на запястье. Как ощутимый знак причастности к прекрасной силе искусства и любви к творчеству.

Если вы в данный момент находитесь в поиске творческого коллектива, способного научить вашего ребёнка не только мастерски танцевать, но и глубоко чувствовать, арт-проект «Танц-Артерия» уже с начала сентября этого года проводит дополнительный набор в разные возрастные группы.

Для получения дополнительной информации о наборе вы можете обратиться в сообщество Центра культуры и искусства НТМК в ВК.