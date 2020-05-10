«Буянил и предлагал двойную цену». В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина устроил драку в магазине после отказа продать ему бутылку пива

Вечером 9 мая в магазине «Магнит» по улице Володарского в Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина устроил дебош после того, как сотрудники торговой точки отказались продать ему бутылку пива. По словам очевидцев, конфликт произошёл около 21:00, когда действует запрет губернатора Свердловской области на реализацию спиртных напитков. Мужчина открыл бутылку с пивом и начал пить прямо в торговом зале. На просьбы сотрудников магазина клиент не реагировал, и тогда продавцы вызвали охрану, сообщается в паблике «ЧП Нижний Тагил».

«Он сначала буянил и предлагал двойную цену за эту бутылку. Даже когда чоповцы в наручники его заковали, он всё равно продолжал барагозить. В итоге его увезли», — рассказывают очевидцы.