«Буратино», спектакль о Петре I и кукольный «Евгений Онегин»: Нижнетагильский театр кукол раскрыл секреты нового сезона

Нижнетагильский театр кукол откроет свой 78-й сезон 1 сентября премьерой красочного спектакля «Буратино» (6+). Самую любимую детскую сказку с тагильской сцены расскажут московский режиссёр Олег Лабозин и художник из Санкт-Петербурга Андрей Запорожский. Пьесу написала известный уральский драматург Анна Богачёва. Зрителей ждёт встреча с любимыми героями, а также много необычных театральных решений, рассказывают в театре кукол.

В новом сезоне много внимания театр уделит новогодней кампании. Она будет масштабной и красивой. Как и в прошлом году, интермедия у ёлки пройдёт на главной сцене, а после зрителям покажут спектакль «Морозко» (0+) от легендарного режиссёра, театрального педагога из Санкт-Петербурга Александра Стависского.

«Для меня приезд Александра Яновича очень важен и волнителен, ведь это мой мастер и учитель. Александр Янович — доцент кафедры режиссуры и актёрского мастерства Российского государственного института сценических искусств. Прошло уже 10 лет с момента выпуска, но мы сохранили тёплые отношения, и я с большим уважением отношусь к его творчеству и доверяю его вкусу и профессиональному мнению. Для наших артистов это уникальная возможность получить новые знания от легендарного педагога и отточить мастерство кукловождения», — приводят в театре слова главного режиссёра Нижнетагильского театра кукол Натальи Молокановой.

Помимо новогоднего спектакля, Александр Стависский будет работать над масштабным проектом, на который театр кукол получил грант губернатора Свердловской области. Это будет постановка спектакля «Пётр и Петрушка» (6+). Данная театральная работа приурочена к 350-летию Петра I, которое будет отмечаться в России в 2022 году.

В октябре Нижнетагильский театр кукол отправится на обменные гастроли в Магнитогорский театр кукол. А магнитогорские кукольники привезут в наш город свои лучшие спектакли.

Вторая половина театрального года будет не менее насыщенной. В феврале кукольники приступят к работе над постановкой «Муха-Цокотуха» (0+) с московской командой под руководством режиссёра Валерия Баджи. Премьера запланирована на весну 2022 года.

В апреле состоится премьера необычного спектакля «Серебряное копытце» (0+). На расстоянии вытянутой руки зрители смогут увидеть сказку, которая в буквальном смысле появится из волшебной книги.

В мае начнутся репетиции спектакля «Серая шейка» (6+). Его готовят главный режиссёр театра Наталья Молоканова с художником из Санкт-Петербурга Натальей Бакулевой. Постановка приурочена к 170-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка и обещает новый взгляд на знакомую с детства историю.

Финал 78-го сезона украсит невероятный спектакль «Евгений Онегин» (6+) от постановочной команды из Санкт-Петербурга — режиссёра Петра Васильева и художника Алевтины Торик.

В новом творческом сезоне театр кукол полон идей и планов. Все события и премьеры в 2022 году кукольники посвящают 300-летию любимого Нижнего Тагила.