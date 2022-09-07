«Буду стремиться воплотить мечту о городе, в котором хотят жить и работать». Заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова — о работе в команде и мечте сделать Нижний Тагил привлекательным для молодёжи и взрослых  

Заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова родилась и выросла на Вагонке. Пришла работать на УВЗ через несколько дней после окончания школы. За плечами у молодого управленца уже 21 год стажа на предприятии, десятки реализованных социальных проектов, в том числе реконструкция Дворцов ледового и водного спорта, стадиона, лыжной базы и парка Дворца культуры имени Окунева, строительство современного медицинского центра предприятия. Новый амбициозный проект Ирины Владимировны — предвыборная кампания кандидата в депутаты Нижнетагильской гордумы. О том, какие задачи Ирина Артамонова планирует воплощать в жизнь в случае победы в своём 4-м избирательном округе, она рассказала в интервью АН «Между строк».

— Ирина Владимировна, вы всю жизнь живёте на Вагонке, уже больше 20 лет трудитесь на «Уралвагонзаводе». Почему решили связать свою жизнь с этим предприятием?

— Мои предки связаны с УВЗ с самого его основания. Дед был конструктором в строительстве, мама пошла по его стопам: тоже была конструктором, более 20 лет проработала на предприятии. Больше 20 лет работала на УВЗ и моя старшая сестра. Я коренная тагильчанка, родилась на Вагонке, здесь окончила школу № 9. Сразу после 11-го класса пришла на «Уралвагонзавод» и получила свою первую профессию, параллельно училась на заочном отделении Уральского института экономики, управления и права, который окончила в 2007 году. Завод для города — это опора, залог экономической и социальной стабильности. А для меня «Уралвагонзавод» — это дом, в котором я нахожусь большую часть своей жизни. Я люблю свой завод, это часть моей души.

— Как складывалась ваша карьера на УВЗ?

— После окончания первого курса института меня приняли на работу в отдел организации труда: сначала техником по труду, затем инженером по организации и нормированию труда, к 2009 году доросла до начальника бюро. Тот год стал для меня переломным в профессиональном плане. Экономический кризис, производство просело, практически все работники находились в вынужденных отпусках. Мы наблюдали очень серьёзный отток молодых перспективных специалистов, многие мои коллеги покинули завод. Мне сложно было понять, как в такой момент можно оставить своё предприятие. Потом уже поняла, что просто все мы разные. К слову сказать, многие вернулись, когда дела на заводе наладились.

А я тогда осталась и работала по 14–15 часов в сутки. Результаты работы не остались незамеченными руководством. В 2010 году меня включили в состав проектной группы по обследованию десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных по всей России. Впоследствии практически все они вошли в состав концерна «Уралвагонзавод», формированием структуры и системы управления которого я также занималась.

В 2011 году я была назначена на должность начальника управления по социальным вопросам. Так в моём подчинении оказались 1500 человек — сотрудников социальных объектов предприятия: Дворца культуры имени Окунева, Дворцов водного и ледового спорта, лыжной базы, комбината питания, медико-санитарной части. Тогда мне только исполнилось 27 лет.

— И как вы справлялись с такими задачами в столь молодом возрасте?

— Сначала было немного страшно. Представьте, приходит девочка руководить людьми, которые часто вдвое старше её самой. Но сложно не было, я достаточно быстро нашла со всеми общий язык, показала, что умею работать, не боюсь брать на себя ответственность. И люди пошли навстречу. В жизни и работе я руководствуюсь несколькими принципами. Во-первых, я уверена, что во всём начинать надо с себя. Во-вторых, я знаю, что нерешаемых задач нет. Ну и в-третьих, и это главное, нормальное, доброе и человеческое отношение. Коллеги знают, что ко мне можно прийти с любыми проблемами и мы вместе постараемся их решить — просто, по-человечески.

— Какими проектами, над которыми работала ваша команда, вы гордитесь больше всего?

— Прежде всего это масштабная реконструкция Дворца ледового спорта, когда в кратчайшие сроки заменили плиту ледового поля, системы вентиляции и кондиционирования. Риски не уложиться до начала хоккейного сезона были слишком высоки, но и не идти на них мы не могли, ведь системы коммуникаций за 25 лет практически полностью износились. В итоге успели, смогли! Сильно запечатлелась в памяти реконструкция парка Дворца культуры имени Окунева, особенно детской территории, в результате которой практически заброшенный старый парк аттракционов превратился в чудесное пространство для малышей и их родителей. Также очень интересными всегда были капитальные ремонты (спортивного зала, санатория-профилактория, лыжной базы, столовых комбината питания и другие), в них всегда есть место для творчества. Вообще люблю проекты, когда визуально можно оценить «было/стало», когда есть возможность участвовать в разработке дизайн-проектов.

Я очень благодарна предприятию за опыт, который мне посчастливилось получить, и за самый лучший коллектив, без которого не было бы совершенно ничего. Один в поле не воин — я согласна с этим на все сто процентов!

— В 2020–2021 годах вы активно занимались вопросами, связанными с профилактикой и борьбой с коронавирусом на предприятии. Расскажите подробнее об этом непростом опыте.

— В период пандемии я была максимально сконцентрирована на работе медицинского центра «Уралвагонзавода». Главному врачу тогда, конечно же, нужно было сосредоточиться на сугубо медицинских вопросах, и я должна была обеспечить для него эту возможность. Поэтому взяла на себя решение всех организационных и административных вопросов, в том числе по линии Министерства здравоохранения. 2020 год стал серьёзным вызовом для всех. Медцентр — это ведомственное учреждение предприятия, работающее исключительно на средства УВЗ и в интересах заводчан. Но когда началась пандемия, руководством было принято решение немедленно встраиваться в городскую систему помощи ковидным больным. Медики работали на износ, особенно тяжело им приходилось в моменты, когда из строя выходили заболевшие коллеги. Переболели все. Наши врачи проводили первичный осмотр, выявляли тяжёлых пациентов и передавали их в стационары с уже готовыми снимками КТ, что существенно ускоряло госпитализацию. Лёгких вели сами — амбулаторно. За полтора года центр обеспечил более 50 000 приёмов, свыше 5000 снимков КТ. При численности взрослого населения Дзержинского района порядка 87 000 человек можно легко оценить, какой колоссальный вклад внёс «Уралвагонзавод» в борьбу с этой заразой.

— Какие профессиональные задачи стоят перед вами сейчас?

— Задач масса, в том числе и продолжение работы в вышеописанных областях. Но основные на сегодня — обеспечение персоналом предприятия в связи с резким увеличением плановых объёмов выпуска продукции в рамках гособоронзаказа, а также решение нестандартных организационных задач в интересах производства, которые в последнее время возникают с завидной регулярностью. Слишком быстро меняется внешняя ситуация. Часто старые схемы уже не работают. Приходится быстро перестраиваться по всем направлениям. Я оцениваю это как возможность дальнейшего развития.

— Поделитесь секретом, как вы всё успеваете?

— Я приучила себя вставать в пять утра, все домашние дела стараюсь делать именно в утренние часы. Я воспитываю сына, который в этом году пошёл в первый класс. Да, времени мало, но при желании можно успеть всё. Конечно, всё свободное время стараюсь посвящать ребёнку. Часто приходится брать работу и домой, работаю за компьютером, сын рядом занимается своими делами. Летом устраиваюсь работать прямо на лавочке около детской площадки: ребёнок гуляет, мама работает. А вообще я много разговариваю с ним, и он уже прекрасно понимает, что у меня много обязанностей и ответственности, что это особенность его мамы.

— Вы участвуете в выборах в Нижнетагильскую гордуму по округу № 4. Почему решили заняться новым для себя видом деятельности?

— Я с детства была социально активна. В 2010 году вместе с неравнодушными соседями по дому (я тогда жила на Зари, 11) договорились создать товарищество собственников жилья. К тому времени ситуация была просто невыносимая: управляющая компания дом забросила, мы не видели ни уборок, ни ремонтов, в подвалах по колено стояла вода и бегали огромные крысы. Я очень не хотела, чтобы моя мама жила в таких условиях, и это стало главным мотивом действовать. Я сама ходила по квартирам, собирала подписи, убеждала жильцов. Мы долго судились с управляющей компанией, но в 2011 году выиграли дело и создали ТСЖ. Уже более 10 лет это прекрасный дом, в котором отремонтированы подъезды, заменены коммуникации, лифты, в порядок приведена придомовая территория. Многие стремятся купить в нём квартиру.

Именно благодаря этой общественной работе я поняла, что, объединившись, люди, могут менять жизнь вокруг себя к лучшему. Я иду этим путём. Думаю, что сейчас настало время применить свои силы на следующем уровне — в городской Думе. Работа в ней тоже общественная деятельность. Она не оплачивается (за исключением председателя и заместителя председателя Думы, которые трудоустроены на постоянной основе), у депутатов нет никаких льгот, и деятельность в Думе исполняется параллельно с основной работой. Надо отдавать себе в этом отчёт и серьёзно оценивать свои мотивы, силы и знания.

В местный парламент иду в составе большой и сильной #КомандыУВЗ, и я уверена, что вместе мы сможем сделать многое в интересах родного Дзержинского района и всего города.

— В качестве депутата на какие городские проблемы вы бы обратили внимание в первую очередь?

— Есть очень важная тема, которая меня чрезвычайно беспокоит. Это отток молодёжи из Нижнего Тагила. Сегодня из города уезжает большинство выпускников школ, и чем лучше дети учились в школе, тем больше вероятность, что они покинут город и никогда в него не вернутся. Эту тенденцию обязательно надо пытаться исправить.

Я вижу, что для этого уже многое сделано, и я искренне восхищаюсь достигнутыми результатами. Город меняется на глазах: за последние пять лет появилось много новых, современных общественных пространств, благоустроенных парков, детских площадок, новых садиков, хороших дорог. А сколько школ реконструировано! А какими светлыми стали улицы! Позитивные изменения налицо, и сегодня в Нижнем Тагиле молодёжи есть где получить образование, где работать, где провести досуг. Есть перспективы для роста. Но при этом я прекрасно понимаю, что для того, чтобы Нижний Тагил стал для молодёжи местом, с которым ни в коем случае не хочется расстаться, нужно ещё многое сделать.

— В какой думской комиссии вы хотели бы работать в случае победы на выборах?

— Учитывая мой профессиональный и жизненный опыт, помимо других направлений депутатской работы, я вижу возможность принести пользу жителям города в области социальной политики. Если люди доверят мне быть одним из представителей района, хочу войти в профильную комиссию по социальной политике, которая функционирует при Думе.

Ещё одно ключевое для меня направление — объединение и поддержка инициативных жителей для создания и функционирования ТСЖ, повышения активности собственников, в том числе и для инспектирования работы управляющих компаний. Ведь привести в порядок дома и дворы по закону могут только собственники. Для этого есть разные инструменты, надо захотеть о них узнать и начать действовать. Никто не может прийти в чужой дом и принимать решения об имуществе, люди должны научиться договариваться. Активистам часто не хватает информации, консультационной поддержки. Да и просто эмоциональная поддержка важна. Сама пройдя когда-то этот путь, знаю, насколько это тяжёлый труд и с каким незаслуженным негативом приходится сталкиваться.

В целом я считаю, что незначительных вопросов и проблем, если они касаются жизни людей, просто нет и быть не может. При этом они слишком разноплановые и касаются жилищно-коммунального хозяйства, финансово-экономической, социальной и других сфер. Важно, чтобы в их решении принимали участие профессионалы. Именно поэтому нужна команда, каждый участник которой будет иметь реальный опыт в своей отдельной сфере. Один в поле не воин.

Зная свой характер, без преувеличения скажу, что сделаю всё зависящее от меня, чтобы мечта о городе, в котором стремятся жить и работать, стала реальностью. Этого достойны мой любимый город, мой родной район и моё легендарное предприятие!

* Изготовлено: ООО «Агентство новостей “Между строк”», юридический адрес: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 39, ИНН 6623091720. По заказу кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Артамоновой Ирины Владимировны. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Артамоновой Ирины Владимировны.