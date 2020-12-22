«Будет, конечно, перенастройка»: Алексей Орлов анонсировал отставки в мэрии Екатеринбурга

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал отставки в администрации города после его назначения, пишет Znak.com.

«У нас преемственность. Будет, конечно, перенастройка. По персоналиям будем обсуждать. Кого-то Александр Геннадьевич [Высокинский] пригласит в свою команду, у меня тоже есть такие люди. Но никаких революций не будет. Ни один человек не останется без работы», — сказал Орлов после заседания думы Екатеринбурга.

Ранее дума Екатеринбурга приняла заявление Александра Высокинского об увольнении по собственному желанию. После этого, согласно уставу города, Алексей Орлов, назначенный накануне первым вице-мэром, стал исполняющим обязанности главы. Высокинский, в свою очередь, перейдёт на работу в правительство Свердловской области на должность первого заместителя губернатора.