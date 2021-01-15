«Будем разъяснять»: губернатор Куйвашев прокомментировал право отстранять от работы отказавшихся от прививок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в Instagram, что в регионе не будут злоупотреблять правом отстранения от работы отказавшихся от прививок бюджетников.

Отвечая на вопрос местной жительницы, которая рассказала о настоятельных рекомендациях руководства к участию в вакцинации от коронавируса, губернатор подчеркнул, что в целом прививка — дело добровольное. При этом свердловчане возможностью поставить прививку активно интересуются и записываются на участие в вакцинации — так, прививку сделали уже более 1,9 тысячи работников образовательной сферы.

«Видел, что у некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки может спровоцировать проблемы на работе. Действующее законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной профилактической вакцинации. В список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры — вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная, это делает и кампанию по вакцинации особенной», — отметил губернатор.

Евгений Куйвашев сообщил, что главным «оружием» станет убеждение.

«Будем рассказывать о вакцинах, будем разъяснять, мифы развеивать, где это будет необходимо, чтобы люди нашим учёным ещё больше доверяли. А люди у нас сознательные, и, я думаю, всем сегодня очевидно, что только вакцинопрофилактика позволит окончательно переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул он.

Глава региона также отметил, что Свердловская область находится в самом начале массовой вакцинации, а потому было бы странно говорить с людьми о каких-то санкциях до того момента, как вакцина станет доступной повсеместно.