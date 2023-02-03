Бросил автомобиль у шлагбаума. В Нижнем Тагиле водитель Renault помешал скорой помощи доставить в больницу пациента в состоянии комы (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле водитель Renault преградил путь карете скорой помощи возле городской больницы № 4. Инцидент произошёл 1 февраля. Как сообщает ИА «Все новости», мужчина хотел проехать на территорию больничного городка, чтобы отнести какие-то документы в стационар, при этом сам он в медицинской помощи не нуждался.

Охранники не дали ему проехать и предупредили, что проезд возможен только для машин скорой помощи, спецтехники и сотрудников стационара. Тогда водитель Renault оставил автомобиль у шлагбаума и пошёл в больницу. За время его отсутствия стал образовываться затор, охранники вызвали ГИБДД.

На 13-й минуте отсутствия водителя подъехала скорая помощь, которая везла пациента в состоянии комы. Врачам нужно было срочно доставить больного в стационар, но из-за брошенного у шлагбаума Renault подъехать к приёмному покою было невозможно. Медики уже начали готовить носилки для транспортировки пациента, но к тому времени водитель иномарки вернулся. В общей сложности он ходил по своим делам около 20 минут.

По словам главврача горбольницы № 4 Константина Аникина, умышленное препятствование проезду на территорию больницы является нарушением законодательства.

Водителем Renault оказался 45-летний житель Верхней Синячихи. На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлёкшее создание препятствий для движения других транспортных средств). Штраф за такое нарушение составляет 2 тысячи рублей.