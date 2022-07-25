«Боюсь, что однажды он просто рухнет». В Нижнем Тагиле жители дома на Гальянке жалуются на 35-летний лифт (ВИДЕО)

Жильцы девятого подъезда дома № 1 на улице Тагилстроевская в Нижнем Тагиле жалуются на состояние лифта. По их мнению, техника, введённая в эксплуатацию в 1987 году, сегодня находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент.

«Я живу на 8 этаже, поэтому лифтом приходится пользоваться регулярно. Я застревала в нём уже три раза и очень боюсь, что он однажды просто рухнет. В лифте гнилые полы и обшивка, он в целом в ужасном состоянии. Когда меня в очередной раз лифтёры доставали из него, она сами мне сказали, что чинить тут уже нечего. Иногда он просто не едет, а двери открываются и закрываются сами по себе на одном из этажей», — рассказала АН «Между строк» жительница дома Анастасия.

Анастасия живёт в доме № 1 на улице Тагилстроевская уже 25 лет. По словам девушки, она не первый год борется с управляющей компанией «Стройсервис» за достойные условия жизни и своевременный ремонт дома. По словам девушки в 13 подъездах из 14 установлены такие же старые лифты. Единственный новый лифт несколько лет назад поставили в соседнем восьмом подъезде и то по причине того, что в нём проживает инвалид.

«До конца 2021 года УК будто бы вообще ничего не делала. В ноябре 2021 года я обратилась за консультацией к юристу по поводу состояния нашего дома. По его совету сначала обратилась в управляющую компанию, но после её бездействия пошла в Департамент государственного жилищного и строительного надзора. После обращения туда впервые за 10 лет у нас отремонтировали подъезды, заменили двери, установили нормальное освещение, а вот лифт оставил старый. Как мне тогда пояснили в УК, не хватило голосов жителей», — говорит Анастасия.

Анастасия рассказывает, что в департаменте жилищного и строительного надзора, ей заявили, что как минимум до 2024 года лифт «не рухнет». На чём основана уверенность специалистов, девушке выяснить так и не удалось. По вопросу замены лифта в «Стройсервисе» Анастасии также ответили, что замена оборудования произойдёт не раньше, чем через два года. Однако журналисту АН «Между строк» в УК пояснили, что вопрос с заменой лифта уже практически решён.

«Мы недавно сдали документы, и во всём доме лифты будут меняться по программе уже весной 2023 года. По текущему состоянию лифтов следует обращаться в “Тагиллифт-НТ”, поскольку они, а не управляющая компания, занимаются обслуживанием оборудования. Замена согласована с собственниками, ведь осуществляется на их средства. Мы обошли всех жильцов, проводили собрание и 68% собственников проголосовали за замену», — рассказала АН «Между строк» специалист УК «Стройсервис».

«Я хожу на каждое собрание дома, но специалисты “Стройсервиса“ каждый раз, когда я прошу предоставить документы, подтверждающие их обещания, не могут этого сделать. Без документов их обещания – это просто слова, поэтому я думаю, что УК скажет всё, что угодно, чтобы не очернять свою репутацию», — говорит Анастасия.

Со своей проблемой тагильчанка планирует обратиться к президенту РФ во время прямой линии, поскольку считает, что во все остальные инстанции она уже обратилась.

В то же время в ООО СП «Тагиллифт-НТ» считают, что ситуация не столь драматична, и лифт в доме ничем не отличается от своих «современников».

«С 1 января 2022 в этом лифте зарегистрировано одно застревание и три технические остановки. Для лифта такого возраста это вполне неплохой показатель. Даже по этому дому, где установлено ещё 12 лифтов того же года, этот лифт не самый плохой. Безусловно, он старый и требует замены, но это забота жителей, ведь замена будет производиться за их счёт. Думаю, они просто хотят новый лифт, такой же, как установили в подъезде по соседству. Но там то женщина-инвалид сама все пороги отбила, множество инстанций обошла и кучу бумаг собрала, даже ко мне как-то приходила, консультировалась, как ей лучше сделать», — рассказал АН «Между строк» главный инженер специализированного предприятия «Тагиллифт-НТ» Николай Лавров.

Как говорится на официальном сайте Ростехнадзора, срок службы лифта составляет 25 лет со дня ввода в эксплуатацию, если в паспорте оборудования отсутствует другая информация о назначенном сроке службы. По истечении срока службы лифт не допускается к использованию без проведения оценки соответствия, которую проводит аккредитованная организация (в данном случае – ООО СП «Тагиллифт-НТ»). На основании результатов обследования оформляется заключение, содержащее условия и возможный срок продления использования лифта и рекомендации по модернизации или его замене. При этом количество обследований по продлению срока использования лифта законом не ограничено.