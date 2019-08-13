Бойцы ОМОНа готовят иск в Конституционный суд из-за нехватки средств на жилищные субсидии

Несколько бойцов ОМОНа планируют подать иск в Конституционный суд России из-за того, что власти выделяют недостаточно средств на выплату жилищных субсидий, со ссылкой на одного из действующих сотрудников пишет «Собеседник».

«Мы вместе с другими моими коллегами объединились, нашли адвоката. Он в наших интересах подготовил иск в Конституционный суд. Формально заявителями выступят уже вышедшие на пенсию сотрудники, им терять нечего», — объясняет боец ОМОНа.

Он рассказал, что живёт с семьёй в комнате в коммунальной квартире и стоит в очереди на выплату жилищной субсидии уже несколько лет.

«А потом вдруг резко сместился вниз на 600 человек. И невозможно узнать, почему так, эта очередь непрозрачна. Кого там вперёд меня поставили — неизвестно. Такая проблема, как у меня, почти у всех нас. Терпения не осталось уже», — говорит боец.

Он также заметил, что омоновцы вынуждены пресекать несанкционированные акции протеста, но лично он разными способами старается избегать подобной работы.

«Да и вообще я не уверен, что, если дело дойдёт прямо до жёсткого противостояния народа с властью, большинство из нас выступит на стороне "верхов"», — считает росгвардеец.

Адвокат Дмитрий Изарин рассказал изданию, что иск будет подан в ближайшие дни. В документе указано, что действующий размер бюджетных ассигнований позволяет обеспечивать субсидиями только 0,3% нуждающихся сотрудников и пенсионеров МВД. В подобной «дискриминации» заявители и видят нарушение Конституции.

Напомним, в начале августа Znak.com писал, что сотрудники правоохранительных органов, задействованные в охране общественного порядка на акции за честные и свободные выборы в Мосгордуму 27 июля, остались без премий. По указанию начальства многим пришлось в свой выходной день выйти на работу, которая не будет компенсирована денежными выплатами или отгулами, сообщал администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, которому поступили соответствующие жалобы от полицейских.