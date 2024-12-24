Бойцу СВО из Нижнего Тагила отказали в выплатах по ранению. Пришлось вмешаться прокуратуре

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по заявлению одного из местных жителей о нарушении его прав в отношении получения социальных льгот. В ноябре 2023 года участник Специальной военной операции подал заявку в управление социальной политики № 21 с просьбой о назначении выплаты, связанной с травмой, полученной во время боевых действий. В феврале 2024 года управление приняло решение об отказе в предоставлении социальной помощи в связи с отсутствием подтверждающих документов, необходимых для соблюдения условий единовременной выплаты. В то же время было установлено, что в декабре 2022 года заявитель по собственной воле стал членом организации, которая поддерживает выполнение задач, поставленных перед Вооруженными силами Российской Федерации в рамках Специальной военной операции. В марте 2023 года во время боевых действий мужчина получил травму, в связи с чем ему была оказана медицинская помощь, что было зафиксировано в медицинских справках.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление с требованием признать недействительным решение управления социальной политики № 21, которое отказало в предоставлении единовременной денежной выплаты. Также прокуратура потребовала от управления соцполитики исполнить свои обязательства и выплатить единовременную денежную выплату. В Ленинском районном суде Нижнего Тагила удовлетворили требования прокурора, взыскав 150 тысяч рублей в пользу участника Специальной военной операции. Судебный акт не вступил в законную силу.