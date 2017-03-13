Bosch отзовёт из России 30 тысяч плит из-за угрозы взрыва газа

Компания Bosch начала программу по добровольному отзыву порядка 30 тысяч газовых плит и варочных панелей, проданных в России. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. По данным ведомства, 29 647 газовых приборов Bosch, проданных в 2006-2015 годах, нуждаются в ремонте или замене оборудования из-за угрозы утечки газа. Подчёркивается, что в указанных приборах могли возникнуть трещины или сломаться адаптеры, используемые для подключения к газовой магистрали или баллону со сжиженным газом. Повредиться также могли заглушки для неиспользуемого места подключения адаптера, говорится в сообщении Росстандарта.

Потребителям рекомендуют прекратить пользоваться подобными приборами и сообщить о наличии плит и варочных панелей представителю Bosch в России – компании «БСХ Бытовые Приборы».

Отмечается, что Bosch отправит всем владельцам потенциально опасных плит и панелей исправленные детали. При этом компания рекомендует вызвать региональный сервис по установке и ремонту газовых плит. Все расходы потребителей будут компенсированы после предъявления копий документов об оплате, говорится в сообщении Росстандарта.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: youtube.com