Бортпроводники, музейщики, сотрудники рекламных и туристических агентств. Почему филолог — это профессия будущего

Всего несколько лет назад два старейших факультета Нижнетагильского социально-педагогического института (филологический и иностранных языков) объединились в один — факультет филологии и межкультурной коммуникации. Выпускники этого направления получают высшее педагогическое образование, но в будущем они могут работать далеко не только преподавателями в школах или вузах. О том, почему филолог — это профессия будущего, журналисту АН «Между строк» рассказали преподаватели и выпускники НТГСПИ.

Как устроен факультет?

Сейчас факультет филологии и межкультурной коммуникации (ФФМК) готовит специалистов по двум основным направлениям — преподаватели русского и иностранных языков. Выпускники направления «Русский язык и литература» получают фундаментальные знания в области русского языка и литературы, а студенты, которые занимаются изучением иностранных языков, после выпуска на профессиональном уровне владеют английским, немецким и французским.

На кафедре иностранных языков и русской филологии работает 15 преподавателей, среди которых кандидаты филологических и педагогических наук, доценты и доктор филологических наук. Многие из них — выпускники именно этого вуза.

Обучаться на факультете можно как очно, так и заочно. Студенты дневного отделения учатся пять лет и получают диплом бакалавра по двум профилям. На заочном отделении программа рассчитана на 4 года и 7 месяцев. Всего на факультете проходят обучение около 400 студентов.

Какие перспективы есть у студентов-филологов?

У студентов факультета всегда была возможность обучения за рубежом. Ребята ездили на стажировки в США по программе Work & Travel, отправлялись в Германию благодаря Германской службе академических обменов и институту Гёте, проходили языковые программы во Франции и обучались в магистратурах зарубежных вузов.

«Филолог, как известно, — человек с широким кругозором, высокой личной культурой, грамотной речью. Он умеет адаптировать свою речь под запросы любой аудитории. А ещё говорят, что филолог — это профессия будущего, потому что без грамотного языка, как говорится, никуда в современном мире», — считает декан факультета Олег Родин.

Кому подойдёт филологическое направление?

Выпускники факультета подготовлены к профессиональной деятельности в образовательных организациях разного уровня. Однако строить карьеру филологи могут в органах государственного управления, СМИ и пресс-службах. Также выпускники факультета могут работать в рекламных агентствах, организациях социальной сферы и культуры, бизнеса и туризма, общественных организациях и экспертных сообществах. При этом нередко ребята идут работать именно педагогами. Сейчас существует несколько программ, направленных на улучшение качества образования в регионах, поэтому фраза «учитель — это призвание» до сих пор остаётся актуальной, считают преподаватели НТГСПИ.

Выпускники — об учёбе и работе, которую смогли найти после получения образования

Евгений Соколов, создатель и директор языковой школы Americana, закончил факультет иностранных языков НТГСПИ в 2005 году. В институте он изучал английский и немецкий, а после его окончания через четыре года открыл собственный языковой центр.

«Сразу же, как окончил институт, я начал заниматься репетиторской деятельностью. Впоследствии это стало чем-то большим, я снял отдельное помещение и открыл языковую школу», — вспоминает Евгений.

Благодаря знанию языков тагильчанин быстро устроился работать переводчиком и долгое время был сотрудником американской организации. Также некоторое время Евгений был переводчиком англоговорящей семьи, которая жила в России.

«Помимо английского, было много вариантов обучения другим языкам. Например, преподавателей испанского языка в городе не было совсем, я начал изучать его самостоятельно, а потом удалось поучиться в Испании и Мексике. Сейчас я преподаю в Нижнем Тагиле английский и испанский, а также работаю с различными латиноамериканскими проектами. В нашей школе мы организовываем занятия совместно с носителями языка, которые живут в Екатеринбурге и периодически к нам приезжают», — рассказывает Евгений.

Ещё один выпускник НТГСПИ Виталий Мароченков работает преподавателем, но его специализация — русский язык. Мужчина трудится в образовательной школе посёлка Цементный. В Нижнем Тагиле он окончил факультет филологии и массовых коммуникаций в 2018 году и сразу же устроился работать учителем русского языка и литературы.

«Учителем русского языка я работаю уже четвёртый год, но также дополнительно обучался на факультете иностранных языков по профилю “Английский язык” и даже преподавал его дошкольникам. Образование в нашем педагогическом институте на очень хорошем уровне. С уверенностью могу сказать, что достичь каких-либо высот в профессии мне помогло именно моё филологическое образование», — рассказывает Виталий.

По его воспоминаниям, стать учителем он хотел с детства и всё время обучения в школе наблюдал за своими педагогами. А сейчас нередко приезжает в институт на различные конкурсы в качестве эксперта.

Кроме профессий, напрямую связанных с языком, выпускники факультета НТГСПИ работают в музеях, рекламных и туристических агентствах, а также бортпроводниками на международных рейсах. В 2022 году на факультете филологии и межкультурной коммуникации 77 бюджетных мест (62 на дневном и 15 на заочном отделении).

2 апреля в институте по адресу улица Красногвардейская, 57 пройдёт день открытых дверей. Там абитуриенты смогут узнать подробности о вступительных испытаниях и задать все интересующие вопросы о каждом направлении обучения. Начало мероприятия в 13:00, но необходимо прийти заранее, чтобы зарегистрироваться.