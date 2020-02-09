Борт МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

В ночь на 9 февраля самолёт МЧС России доставил в Китай средства индивидуальной защиты и медицинские препараты в качестве гуманитарной помощи.

«Самолёт Ил-76 МЧС России прибыл в Китай. Он доставил 183 кубометра гуманитарного груза — медицинские препараты и средства индивидуальной защиты», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что помощь Китаю оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства России. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок, общий вес грузов — 23 тонны.

По состоянию на 9 февраля коронавирусом заразились 37251 человек (+2653 за сутки), умерли 812 заражённых (+89 случаев), выздоровевших — 2651 человека (+599). С подозрением на наличие вируса госпитализированы 28942 человека.