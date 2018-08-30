Большинство российских больниц не смогли исполнить майские указы Путина

В 2017 году большинство больниц не могли реально выполнить майские указы Владимира Путина, поскольку в случае их выполнения в каждой десятой больнице России закончились бы деньги на выплату зарплат, пишет РБК.

Для расчётов РБК использовал сведения официального сайта о государственных организациях bus.gov.ru, где говорится, что в России в 2017 году действовали 8,2 тысячи медицинских учреждений. Издание изучило отчётность 7,3 тысячи государственных медицинских учреждений — всех, которые опубликовали отчёты за прошлый год. Из бухгалтерских данных о средней зарплате и числе сотрудников следует, что у 864 медицинских учреждений в 2017 году при выполнении требования указа не осталось бы денег на зарплату другим сотрудникам.

При этом в более чем 2 тысячах больниц в случае выполнения указа зарплата сотрудников, которые медиками не являются, оказалась бы ниже прожиточного минимума. На основании подсчётов «можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений», подчёркивает РБК.

Напомним, в майских указах 2012 года Путин поручил повысить зарплаты врачей до уровня 200% от средних в регионе, а зарплаты медсестер и санитаров — до 100%.

В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался о выполнении распоряжений президента.

«Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели», — сказал он.

В Минздраве заявили, что целевые показатели по зарплатам медицинских работников за последний квартал 2017 года были достигнуты.