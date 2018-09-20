Большие планы для малого бизнеса! Оператор связи «Планета» запустил линейку продуктов для микропредприятий

Теперь подключить «Планету» могут владельцы кофеен, салонов красоты и других компаний, располагающихся на первых этажах жилых домов.

Услуги для бизнеса всегда ассоциируются с более высоким качеством и более высокой ценой, чем на услуги для частных клиентов.

Уральский провайдер «Планета», специализирующийся на предоставлении услуг связи домашним пользователям, меняет этот стереотип. Если вы решили открыть свое дело и каждый рубль на счету, если пока не выросли в большую компанию и вам не нужна сложная отчетность и лишний документооборот, то незачем платить больше.

«Планета» запустила новую линейку продуктов — комплексные услуги связи для микропредприятий. Теперь проверенное качество оператора доступно не только дома, но и там, где исполняется ваша предпринимательская мечта.

Подключить «Планету» и оплачивать связь для своей кофейни, магазина или салона красоты теперь можно без лишних хлопот с платежками и счетами. Стоимость пакетов для малого бизнеса сопоставима с ценой на домашний интернет и ТВ. Платить можно подневно с банковской карты или через терминал. Если ваш офис находится в жилом здании, значит, «Планета» теперь с вами.

Директор по маркетингу ITM Холдинг (бренд «Планета») Олег Талалаев:

«Потребности микропредприятий c 3-4 сотрудниками во многом схожи с потребностями обычного домохозяйства. Поэтому мы смогли предложить малому бизнесу готовое коробочное решение: интернет, телефон и несколько десятков телеканалов. Стоимость за такой пакет — всего 29 рублей в день. Такая доступная цена оказалась возможна, поскольку мы организовали процессы продаж, подключения и поддержки данной категории B2B-клиентов на базе готовых, проверенных конвейеров для массовой работы с физическими лицами».

Это та же «Планета», что и у вас дома.

«Планета» создала новые продукты, чтобы помочь людям, открывшим свое дело, сосредоточиться на достижении цели, не отвлекаясь на сложности. Простые условия, быстрое подключение и знакомое качество — все, чтобы вам и вашим клиентам было удобно. Выберите нужный набор опций и оставьте заявку на подключение на сайте «Планеты» или по телефону 8-800-7-555-051.

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