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21 Мар 2017 15:09 | Метки: Новости Нижнего Тагила, автоновости

Большегрузам запретят въезд в Нижний Тагил

С 16 апреля вводится временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Нижнего Тагила. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Носов. Согласно документу, передвижение автотранспортных средств с допустимой осевой нагрузкой 8 тонн по улицам города будет ограничено до 15 мая.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, нагрузка на оси колёс большегрузов будет измеряться по фактическим параметрам на автомобильных весах передвижных пунктов весового контроля или путём расчёта нагрузки в зависимости от массы перевозимого груза. 

«Временное ограничение в весенний период не будет распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива и так далее. На службу заказчика городского хозяйства возложена обязанность выдавать специальные разрешения на движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нормы», – уточняют в мэрии.

Специалисты МУП «Сигнал-3» до 16 апреля должны установить дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения.

Агентство новостей «Между строк»

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