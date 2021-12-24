«Больше всего не хватает рук». Как в Нижнем Тагиле 26-летняя девушка в одиночку пытается прокормить 70 бездомных животных

В Нижнем Тагиле 26-летняя Анна Кондрашина в одиночку спасает бездомных собак и кошек. В 2018 году она открыла на Руднике им. III Интернационала свой приют под названием «Дай шанс». Сейчас под её опекой живут более 70 четвероногих. Половина питомцев — больные и покалеченные. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина побывала в приюте, пообщалась с его хозяйкой и познакомилась с его жителями.

Анна Кондрашина переехала в Нижний Тагил три года назад. До этого она жила в городе Покачи (Ханты-Мансийский автономный округ). Её путь зоозащитницы начался с того, что Аня спасала животных из разных служб отловов в ХМАО.

«Раньше службы отлова усыпляли собак. Запрет на усыпление ввели лишь в 2019 году. И не было жёстких требований к приютам, поэтому там творились ужасные вещи. В нижневартовском приюте были различные инфекции у собак, животные погибали от морозов. А морозы в ХМАО достигают минус 50 градусов. Мне было жалко собак, и я ходила вместе с зоозащитниками их спасать», — рассказала Анна Кондрашина.

Впервые Аня спасла собаку из отлова 25 декабря 2015 года. В тот день местные зоозащитники устроили акцию к Новому году. Аня с десятками волонтёров поехала в приют забирать животных. Собак было очень много, и она решила взять того, кто точно не переживёт зиму, — маленького щенка Пёсю. Сначала девушка хотела его отдать, но хозяева так и не нашлись. Сейчас Пёся и Аня — лучшие друзья.

Группа «АНО “ДАЙ ШАНС”» / Анна Кондрашина и её верный друг Пёся Группа «АНО “ДАЙ ШАНС”» / Анна Кондрашина и её верный друг Пёся

После этого случая Анна продолжила помогать животным. Переехав в Нижний Тагил, она создала здесь приют. Всех животных из ХМАО она перевезла с собой. Активистка говорит, что не понимает людей, которые равнодушно проходят мимо покалеченных или замерзающих собак. Анна помнит историю каждого четвероногого, который попал к ней в приют.

Каждый день девушка варит животным кашу с мясом, после идёт убирать вольеры, по расписанию выгуливает бездомных. Иногда по хозяйству ей помогают волонтёры. Сейчас под опекой Анны находятся 30 кошек и 43 собаки. Причём 10 собак она оставила себе — они попросту не смогут прижиться в новой семье: у кого-то зооагрессия, у кого-то аллергия, кто-то не доверяет чужим людям.

В целом половина животных здесь имеют какие-то физические проблемы, некоторые вовсе никогда не смогут ходить на четырёх лапах. Но, по словам Анны, есть люди, для которых такие увечья не имеют значения. Например, в этом году у неё забрали трёхлапого пса и он отлично прижился в семье.

«Мы не стараемся распихать собак. Мы ищем исключительно самых ответственных хозяев, которые будут гулять с питомцами на поводке. Собак отдаём со всеми прививками и только по договору. В договоре о передаче имущества прописано, что новый владелец должен соблюдать закон и информировать нас о состоянии животного. Некоторые, когда слышат слово “договор”, уходят. За год из приюта забрали пять котят и трёх собак», — рассказала Анна.

Аня ввела в своём приюте систему кураторства: каждый желающий может стать либо финансовым, либо интернет-куратором. Финансовый куратор ежемесячно делает отчисления собаке и содержит её, а интернет-куратор пробует пристроить собаку через соцсети.

Приют живёт за счёт пожертвований. В месяц обычно удаётся собрать 20 тысяч рублей, в хорошие времена люди могут перечислить и 50 тысяч. Но Анна признаётся, что прокормить 70 питомцев на эти деньги сложно. Тем более помещение на Руднике девушка арендует. С оплатой участка есть проблемы, но пока арендодатель идёт навстречу.

По словам Анны, для нормального существования приюта необходимо получать хотя бы 100 тысяч рублей в месяц. Поэтому зоозащитница дополнительно шьёт лежанки на продажу, делает сувениры. Все собранные средства девушка тратит на корма. Сама Аня официально нигде не трудоустроена — всё своё время она отдаёт питомцам.

«Моя мечта, наверное, организовать всё так, чтобы приют мог существовать самостоятельно, не надеясь на пожертвования. Хочу, чтобы животные нормально жили и было побольше волонтёров», — признаётся Анна Кондрашина.

Весной 2021 года Анна подавала заявку на конкурс президентских грантов, но тогда ей не хватило четырёх баллов до победы. Этой осенью девушка снова заявилась на проект и надеется, что теперь приют «Дай шанс» получит поддержку от государства.

Зарабатывать можно было бы на отлове бездомных животных, но Анна не хочет этим заниматься в Нижнем Тагиле. По её словам, государство выделяет слишком мало средств на отлов собак: на каждую особь лишь по 4 тысячи рублей. Решение проблемы с бездомными собаками она видит иначе.

«Я бы запретила людям разводить животных. Нужны строгие правила содержания, всех питомцев нужно стерилизовать. Породистых животных тоже ни к чему разводить, их слишком много: сейчас город кишит хасками, лабрадорами. В одной стране на 10 лет ввели запрет на разведение животных и бездомные собаки исчезли. За неправильное содержание нужно штрафовать», — считает Анна.

Аня со своими четвероногими друзьями ездит в детские дома, там она учит ребят общаться с животными. Девушка имеет образование кинолога, а недавно прошла курсы повышения квалификации по направлениям «Дог-адвентор» (посещение с собаками людей, которые нуждаются в общении и положительных эмоциях) и «Анималотерапия» (метод лечения и реабилитации пациентов с помощью животных).

В планах у Ани — открыть отель для животных в Нижнем Тагиле. Там хозяева смогут оставлять своих питомцев, пока сами отдыхают или работают. Общественница надеется, что отель станет дополнительным источником заработка и сможет покрыть долг за аренду участка. Но помочь девушке можно прямо сейчас.

«Больше всего нам не хватает рук. Нужна помощь в строительстве вольеров, будок, мытье посуды, приборке. Примем любую помощь. Можно просто привезти еду или ненужные ткани, мы их используем как подстилки для животных», — рассказала директор АНО «Дай шанс» Анна Кодрашина.

Если вам неудобно ехать на Рудник, подстилки и еду для животных можно передать через волонтёров в любом районе города. Предварительно нужно связаться с Анной по телефону 8 (922) 659-71-98 или написать ей в соцсети «ВКонтакте».